أدوات جديدة من “إنستغرام” لمنع المضايقات

أدوات جديدة من “إنستغرام” لمنع المضايقات

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أدوات جديدة من “إنستغرام” لمنع المضايقات

أدوات جديدة من “إنستغرام” لمنع المضايقات
http://almnatiq.net/?p=749424
المناطق - الرياض

كشف تطبيق “إنستغرام” عن أدوات جديدة للتصدي للمضايقات عبر الإنترنت، في سياق جهوده الرامية إلى توفير “بيئة آمنة” للمستخدمين.

ومن بين هذه الإجراءات الجديدة، تحذير تصدره برمجية ذكاء اصطناعي يوجه للمستخدمين الذين ينوون نشر ملاحظات مهينة على تطبيق تشارك الصور هذا.

وقال آدم موسيري مدير “إنستغرام” إن “هذا التدخل يتيح للأشخاص فرصة التفكير بملاحظاتهم وإلغائها ويجنب المتلقي الاطلاع على محتويات مسيئة”.

ومن شأن أداة أخرى أن تحد من تدفق الملاحظات السيئة على حساب مستخدم ضحية مضايقات.

وهذه الخاصية موجهة إلى مستخدم قد يحجم عن الانسحاب من حساب يزعجه أو عن حجبه، خشية أن يتفاقم الوضع.

وسيتسنى للمستخدم لجم نطاق تحرك آخر يسعى إلى إيذائه، من خلال الموافقة على تعليقاته أو رفضها.

وأوضح موسيري أن هؤلاء “لن يتسنى لهم تتبع نشاطكم على إنستغرام أو معرفة إذا ما قرأتم الرسائل المباشرة”.

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