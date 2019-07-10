لحديثي التخرج.. مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف سكرتير تنفيذي

المناطق - الرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف بمسمى (سكرتير تنفيذي) من خلال برنامج (التدريب على رأس العمل) المنتهي بالتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة).

– أو دبلوم في تخصص (السكرتارية التنفيذية).

– القدرة على الطباعة بسرعة 25 كلمة في الدقيقة.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في نفس المجال والمعرفة في المصطلحات الطبية ميزة إضافية).

وأوضح أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/11/6هـ (الموافق 2019/7/9م) من خلال الرابط.