لحديثي التخرج.. مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف سكرتير تنفيذي

أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف بمسمى (سكرتير تنفيذي) من خلال برنامج (التدريب على رأس العمل) المنتهي بالتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج.
وجاءت الشروط على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، الترجمة).
– أو دبلوم في تخصص (السكرتارية التنفيذية).
– القدرة على الطباعة بسرعة 25 كلمة في الدقيقة.
– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في نفس المجال والمعرفة في المصطلحات الطبية ميزة إضافية).
وأوضح أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/11/6هـ (الموافق 2019/7/9م) من خلال الرابط.
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