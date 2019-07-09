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مرور وادي الدواسر يحرر 70 مخالفة في أقل من 24 ساعة

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مرور وادي الدواسر يحرر 70 مخالفة في أقل من 24 ساعة

مرور وادي الدواسر يحرر 70 مخالفة في أقل من 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=749439

واصل مرور محافظة وادي الدواسر مساء أمس الثلاثاء حملاته المرورية المكثفة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والانضباط المروري؛ حفاظاً على سلامة مرتادي الطرقات، حيث كثّفت دوريات مرور وادي الدواسر خلال الـ٢٤ ساعة الماضية أكثر من 70 مخالفة منتشرة في طرقات وأحياء المحافظة ، ضمن حملات مرورية شاملة .

واستهدفت الحملة جميع المخالفات المرورية، كما تضمّنت الحملة عدم وجود مركبات بدون لوحات ، وتضليل ، وعدم وجود رخص السير ، والوقوف الممنوع

وتبذل فرق المرور جهوداً في الموقع، بإشراف ميداني من مدير شعبة السير في مرور وادي الدواسر النقيب فالح ال حزمي.

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