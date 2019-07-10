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أكبر لعبة مائية متنقلة بالعالم في موسم جدة

أكبر لعبة مائية متنقلة بالعالم في موسم جدة
http://almnatiq.net/?p=749446
المناطق - الرياض

يحتضن شاطئ درة العروس، أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم، ضمن فعاليات موسم جدة. وتأتي هذه الفعالية استمرارا للعديد من الفعاليات والأنشطة الشيقة والممتعة من العروض، والحفلات الغنائية، والمطاعم العالمية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ضمن «موسم جدة»، الذي ينتهي في تاريخ 18 يوليو.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها الرسمية في تويتر، صورا للعبة المائية بتعليق قالت فيه: «ضمن فعاليات موسم جدة.. أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم في درة العروس.. بمساحة تجاوزت الـ20 ألف م2». وتقع اللعبة المائية في درة العروس، وهي قرية سياحية تضم مرافق سياحية عدة كالفنادق والشواطئ الرملية. وتتجاوز مساحة اللعبة المائية 20 ألف متر مربع.

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