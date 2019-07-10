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غوتيريش : استجابة العالم لمجابهة الفقر و تحقيق الأهداف البيئية لم تحقق الطموح الكافي

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غوتيريش : استجابة العالم لمجابهة الفقر و تحقيق الأهداف البيئية لم تحقق الطموح الكافي

غوتيريش : استجابة العالم لمجابهة الفقر و تحقيق الأهداف البيئية لم تحقق الطموح الكافي
http://almnatiq.net/?p=749455
المناطق _ وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاستجابة العالمية لتحقيق الأهداف البيئية ومواجهة الفقر التي اتفق عليها قادة العالم في عام 2015 م لم تحقق الطموح الكافي.
وأوضح غوتيريش في تقريره الأخير حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة أو أهـداف التنمية المستدامة أنه رغم اتخاذ الحكومات في جميع أنحاء العالم لمجموعة ضخمة من الإجراءات ما زال الناس والبلدان الأشد ضعفا يعانون أكثر من غيرهم.
وتابع : إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة تلزم البلدان بتعبئة الجهود لإنهاء كافة أشكال الفقر ومحاربة التفاوت وعدم المساواة ومعالجة تغير المناخ.

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