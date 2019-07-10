مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز جنوب اليمن

المناطق _ الضالع

لقي عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للميلشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم من كسر عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز تابع لهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.

وأفشلت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.