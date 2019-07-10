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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=749466
المناطق _ نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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