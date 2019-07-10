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تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم

تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم
http://almnatiq.net/?p=749472
المناطق _ نجران

تواصل الكلية التقنية بنجران، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى 12 من شهر ذي القعدة، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ، مبيناً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.
وأكد آل عتيق، أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و40% لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات هي “تخصص الدعم الفني، والبرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق”، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج” ،وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.
ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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