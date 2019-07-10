تدخل جراحي يوقف معاناة 10 أعوام عمليتان لعشريني بتخصصي الطائف تعيده لممارسة الحياة الطبيعية

الطائف _ عادل الزهراني

نجح الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إيقاف معاناة شاب بالعقد الثاني من عمره كان يشكو منذ عقد من الزمن من آلام مزمنة في الكاحل الأيسر نتيجة تعرضه لحادث التواء مع تمزق في الرباط الجانبي الوحشي للكاحل أدى إلى معاناة مزمنة مع الآم وعدم ثبات لمفصل الكاحل .

وقد راجع المريض عيادة الطب الرياضي بالقسم وتم تشخيص الحالة وتحديد الرباط المتمزق واكتشاف وجود تناذر الارتطام والتهاب مزمن في الكاحل .

وقاد الفريق الطبي بالقسم الدكتور احمد الزيادي والدكتور احمد اسامه الراجح وتم إجراء جراحة على مرحلتين حيث تم إجراء منظار لمفصل الكاحل تم فيه تنظيف المفصل من النسيج الالتهابي في الزاوية الوحشية والتي كانت سبب الألم , كما تم خلالها فتح جراحي صغير وإجراء ترميم للرباط الجانبي المتمزق مع تدعيم نسيجي له وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله وعاد المريض لممارسة حياته الطبيعية.