احدث الأخبار

السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة
منطقة الباحة
 طلقة خاطئة من سلاح ساكتون تقتل طفلا “4 سنوات ” في حائل
أبرز المواد
 تدخل جراحي يوقف معاناة 10 أعوام عمليتان لعشريني بتخصصي الطائف تعيده لممارسة الحياة الطبيعية
منطقة مكة المكرمة
 تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع بوليفارد عرعر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز جنوب اليمن
أبرز المواد
 زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين
أبرز المواد
 غوتيريش : استجابة العالم لمجابهة الفقر و تحقيق الأهداف البيئية لم تحقق الطموح الكافي
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تتناول الصلة التي تربط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة
أبرز المواد
 الأرصاد:رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 أمريكا: التنقيب التركي قبالة قبرص خطوة استفزازية تزيد توتر المنطقة
أبرز المواد
السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة

السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة

منطقة الباحة
طلقة خاطئة من سلاح ساكتون تقتل طفلا “4 سنوات ” في حائل

طلقة خاطئة من سلاح ساكتون تقتل طفلا “4 سنوات ” في حائل

أبرز المواد
تدخل جراحي يوقف معاناة 10 أعوام عمليتان لعشريني بتخصصي الطائف تعيده لممارسة الحياة الطبيعية

تدخل جراحي يوقف معاناة 10 أعوام عمليتان لعشريني بتخصصي الطائف تعيده لممارسة الحياة الطبيعية

منطقة مكة المكرمة
تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم

تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم

أبرز المواد

السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة

السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة
http://almnatiq.net/?p=749481
المناطق _ الباحة
دشن  وكيل أمارة منطقة الباحة المكلف  أحمد بن صالح السياري  فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي الخامس في سوق ربوع قريش بالأطاولة، والذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات والمنتزهات بأمارة المنطقة .
حيث إفتتح  المهرجان بقصّ الشريط  ثم توجه إلى السوق التاريخي في جولة شملت العديد من الأركان المتواجدة في السوق بدأها بالدكاكين القديمة والتي لا زالت تحمل ذات الطابع التاريخي لمن عمل فيها مع تنوع المنتجات التي تم عرضها مابين الشعبية و الحِرفية والمنتجات المحلية من أكلات تتميز بها المنطقة وما كان يجلبه بعض الباعة من خارج المنطقة .
بعد ذلك زار السياري والضيوف الأركان المهنية التي كان يزاولها الآباء و الأجداد في القِدم كالبناء بالحجر وكذلك الحصاد و طريقةزراعة القمح ومن ثم المرسم الجداري وركن الفنون التشكيلية .
ثم شرّف  الحفل الخطابي الذي أقامته لجنة التنمية الإجتماعية بالأطاولة والذي كان لأهالي الأطاولة كلمة ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة قريش الأستاذ فهد بن جابر بن الحسين العثمان، و من ثم شاهد الجميع أوبريت شعبي من كلمات الشاعر إبراهيم الشيخي و أداء المنشد حسين آل لبيد بصُحبة فرقة الثقافة والفنون بمحافظة القرى والذي أختتم بعروض رائعة للألعاب النارية وسط فرحة غامرة شارك فيها  الأهالي بآداء العرضة الجنوبية .
وفي نهاية الحفل غادر  الوكيل المكلف مقر الحفل مقدماً شكره و تقديره لأهالي الأطاولة و للجنة التنمية الإجتماعية ومحافظ محافظة القرى الأستاذ خالد العبيلان على حفاوة الإستقبال وهذا المهرجان الرائع وتمنى له الإستمرار في الأعوام القادمة بمزيد من التقدم و العطاء وفق ما تسير عليه المملكة العربية السعودية لرؤية ٢٠٣٠م .

روابط ذات صلة

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تستقبل مرشحي الوظائف الإدارية والفنية غدا

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تستقبل مرشحي الوظائف الإدارية والفنية غدا
عربات “قولف” لنقل الزوار بمهرجان العسل الدولي في الباحة 

عربات “قولف” لنقل الزوار بمهرجان العسل الدولي في الباحة 
تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على الباحة تؤدي لجريان السيول

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على الباحة تؤدي لجريان السيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*