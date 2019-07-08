السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة

المناطق _ الباحة

دشن وكيل أمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي الخامس في سوق ربوع قريش بالأطاولة، والذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجانات والمنتزهات بأمارة المنطقة .

حيث إفتتح المهرجان بقصّ الشريط ثم توجه إلى السوق التاريخي في جولة شملت العديد من الأركان المتواجدة في السوق بدأها بالدكاكين القديمة والتي لا زالت تحمل ذات الطابع التاريخي لمن عمل فيها مع تنوع المنتجات التي تم عرضها مابين الشعبية و الحِرفية والمنتجات المحلية من أكلات تتميز بها المنطقة وما كان يجلبه بعض الباعة من خارج المنطقة .

بعد ذلك زار السياري والضيوف الأركان المهنية التي كان يزاولها الآباء و الأجداد في القِدم كالبناء بالحجر وكذلك الحصاد و طريقةزراعة القمح ومن ثم المرسم الجداري وركن الفنون التشكيلية .

ثم شرّف الحفل الخطابي الذي أقامته لجنة التنمية الإجتماعية بالأطاولة والذي كان لأهالي الأطاولة كلمة ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة قريش الأستاذ فهد بن جابر بن الحسين العثمان، و من ثم شاهد الجميع أوبريت شعبي من كلمات الشاعر إبراهيم الشيخي و أداء المنشد حسين آل لبيد بصُحبة فرقة الثقافة والفنون بمحافظة القرى والذي أختتم بعروض رائعة للألعاب النارية وسط فرحة غامرة شارك فيها الأهالي بآداء العرضة الجنوبية .

وفي نهاية الحفل غادر الوكيل المكلف مقر الحفل مقدماً شكره و تقديره لأهالي الأطاولة و للجنة التنمية الإجتماعية ومحافظ محافظة القرى الأستاذ خالد العبيلان على حفاوة الإستقبال وهذا المهرجان الرائع وتمنى له الإستمرار في الأعوام القادمة بمزيد من التقدم و العطاء وفق ما تسير عليه المملكة العربية السعودية لرؤية ٢٠٣٠م .