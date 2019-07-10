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جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم

جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم
http://almnatiq.net/?p=749502
المناطق _ الباحة

أعلنت جامعة الباحة اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين بالدفعة الأولى بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.
ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة, حيث لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

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