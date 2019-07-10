احدث الأخبار

القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري
أبرز المواد
 جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم
أبرز المواد
 هيونداي توقع عقودًا بقيمة 2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل: السياحة الزراعية كنوز منسية في القصيم وتحتوي نخيل أعمارها 200 سنة
أبرز المواد
 السياري يفتتح مهرجان الأطاولة التراثي الخامس بالباحة
منطقة الباحة
 طلقة خاطئة من سلاح ساكتون تقتل طفلا “4 سنوات ” في حائل
أبرز المواد
 تدخل جراحي يوقف معاناة 10 أعوام عمليتان لعشريني بتخصصي الطائف تعيده لممارسة الحياة الطبيعية
منطقة مكة المكرمة
 تقنية نجران تواصل استقبال طلبات الدبلوم
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع بوليفارد عرعر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز جنوب اليمن
أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

أبرز المواد
الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري

الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري

أبرز المواد
جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم

جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم

أبرز المواد
هيونداي توقع عقودًا بقيمة 2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية

هيونداي توقع عقودًا بقيمة 2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية

أبرز المواد

القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=749510
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري

الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري
جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم

جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين للعام الدراسي القادم
هيونداي توقع عقودًا بقيمة 2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية

هيونداي توقع عقودًا بقيمة 2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*