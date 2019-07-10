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تنفيذ أكثر 8800 زيارة منزلية بصحة نجران

تنفيذ أكثر 8800 زيارة منزلية بصحة نجران
http://almnatiq.net/?p=749516
المناطق _ نجران

نفذت صحة نجران أكثر من 8800 زيارة منزلية للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي والبالغ عددهم 1003 مريض ومريضة، حيث قدمت لهم الرعاية الصحية والعلاجية في أماكن إقامتهم عبر 13 فرقة طبية، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019م.

وأوضحت صحة نجران أن عدد المرضى المسجلين خلال نفس الفترة بلغ 188 مريضاً فيما بلغ عدد المرضى المنتهية خدمتهم 110 مرضى.

مبينة أنه تم توفير 108 أجهزة طبية من الاحتياجات الضرورية حيث تم توزيعها على المرضى وشملت أسرة طبية كهربائية، ومراتب هوائية، وكراسي متحركة، وكراسي حمام ثابتة، وأجهزة قياس ضغط الدم وقياس السكر، وأجهزة مساعدة على المشي، وأجهزة لشفط البلغم، وأجهزة مولدة للأوكسجين، وأجهزة لقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

واضافت أنه تم دعم 8 أقسام للطب المنزلي في كل من (مستشفى الملك خالد، نجران العام الجديد، حبونا العام، شرورة العام، خباش العام، بدر الجنوب العام، مجمع الأمل للصحة النفسية، الولادة والأطفال) بكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل في الرعاية الصحية المنزلية وكذلك سيارات مخصصة لتنقلات الفرق الطبية، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتي تهدف إلى تطوير أداء العاملين بأقسام الطب المنزلي وتنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بمستجدات الرعاية المنزلية وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمرضى وبجودة عالية.

يذكر ان العدد التراكمي للمرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلغ 2990 مريضاً ومريضة منذ بداية تنفيذ البرنامج في منطقة نجران.

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