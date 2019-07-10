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حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده

حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده
http://almnatiq.net/?p=749523
المناطق_متابعات

أعلنت حركة حماس ندمها على انهيار العلاقات مع الدولة السورية برئاسة بشار الأسد، معلنة أنها ستبذل جهودا لإعادة العلاقات بين الطرفين.

وكشف محمود الزهار، القيادي في حركة “حماس”، أن ثمة جهودا بذلت، وتبذل حاليا، بهدف عودة علاقات الحركة بدمشق والقيادة السورية. موضحا أن “من مصلحة المقاومة أن تكون هناك علاقات جيدة مع جميع الدول التي تعادي إسرائيل ولديها موقف واضح وصريح من الاحتلال مثل سوريا ولبنان وإيران”. بحسب موقع “النهضة نيوز” السوري.

وأضاف الزهار، في حوار، أن سوريا “تشعر بجرح مما آلت إليه العلاقات”. موضحا أن “الرئيس السوري بشار الأسد وقبل الأزمة فتح لنا كل الدنيا، لقد كنا نتحرك في سوريا كما لو كنا نتحرك في فلسطين وفجأة انهارت العلاقة على خلفية الأزمة السورية، وأعتقد أنه كان الأولى أن لا نتركه وأن لا ندخل معه أو ضده في مجريات الأزمة”.

ووصف الزهار العلاقة السابقة بين حماس والقيادة السورية متمثلة بالرئيس بشار الأسد بأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، وقال إنه زار دمشق حين تولى حقيبة الخارجية الفلسطينية عام 2006، وأنه “اتخذ قرارات مهمة في حينها من داخل مكتب الأسد منها استقبال سوريا اللاجئين الفلسطينيين الذين علقوا على الحدود الأردنية – العراقية”.

وذكر أيضا أن الرئيس الأسد “لم يتردد في تلبية طلبه كونه وزير الخارجية، وسوريا لم تفتح أبوابها لحركة حماس فقط بل لكل التنظيمات الفلسطينية، قائلاً “علينا أن نصدح بكلمة الحق والصدق حتى وإن لم يرق ذلك الموقف للكثير”.

وتضررت العلاقات بين حركة حماس وسوريا بعد الأزمة السورية، حتى وصلت حد القطيعة الكاملة، بعدما أغلقت الحركة مكاتبها في دمشق التي غادرها قادة الحركة باتجاه عواصم أخرى كانت تناوئ القيادة السورية، وعلى رأسها الدوحة، قبل أن تتسرب معلومات عن دعم حماس لتنظيمات مسلحة داخل سوريا، وتتهمها دمشق بدعم الإرهاب.

وعاد الحديث عن عودة العلاقات بين حماس ودمشق عاد إلى التداول بقوة قبل شهر، قبل أن تنفي دمشق ذلك.

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