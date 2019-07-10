ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

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تطرق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خلال استقباله لأمير قطر في واشنطن لموضوع توسعة قاعدة العديد وقال “شكراً لله” أنها بأموالكم.

وقال ترامب: لقد قدمتم لنا المساعدة بمنشأة عسكرية رائعة، ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل، وأضاف مخاطبا الشيخ تميم ووفده: “وحسبما أفهم، كلف ذلك 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليست أموالنا.

وأضاف ترامب قائلا إنه يرى الاستثمارات القطرية من منظور مختلف، فهي بمثابة توفير وظائف في الداخل الأمريكي.