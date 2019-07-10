تطرق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خلال استقباله لأمير قطر في واشنطن لموضوع توسعة قاعدة العديد وقال “شكراً لله” أنها بأموالكم.
وقال ترامب: لقد قدمتم لنا المساعدة بمنشأة عسكرية رائعة، ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل، وأضاف مخاطبا الشيخ تميم ووفده: “وحسبما أفهم، كلف ذلك 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليست أموالنا.
وأضاف ترامب قائلا إنه يرى الاستثمارات القطرية من منظور مختلف، فهي بمثابة توفير وظائف في الداخل الأمريكي.
ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم
تطرق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، خلال استقباله لأمير قطر في واشنطن لموضوع توسعة قاعدة العديد وقال “شكراً لله” أنها بأموالكم.
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