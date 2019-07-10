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فرنسا تفضح كذب مليشيات طرابلس بشأن “صواريخ جافلين”

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فرنسا تفضح كذب مليشيات طرابلس بشأن “صواريخ جافلين”

فرنسا تفضح كذب مليشيات طرابلس بشأن “صواريخ جافلين”
http://almnatiq.net/?p=749528
المناطق - وكالات

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، أن صواريخ “جافلين”، التي عثر عليها في ليبيا، تعود لفرنسا، وهو ما يؤكد “فشل المحاولة”، التي قادتها ميليشيات طرابلس، لاتهام الجيش الوطني الليبي بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي.
ونقلت رويترز عن الوزارة الفرنسية قولها “صواريخ جافلين التي عثر عليها في ليبيا كانت معطوبة وغير صالحة للاستعمال”.

وأضافت “هذه الصواريخ لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها إلى أي طرف في ليبيا”، مبرزة أنه كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

وتابعت “كانت الأسلحة مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها”.

وكانت مليشيات طرابلس حاولت اتهام الجيش الوطني الليبي بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي، وذلك بعد العثور على صواريخ “جافلين” بمخزن تابع للجيش الوطني في مدينة غريان، الواقعة في جنوب العاصمة الليبية.

لكن الرد الفرنسي على هذه “محاولة الاتهام الفاشلة” لم يتأخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الصواريخ تعود لفرنسا.

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