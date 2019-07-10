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ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=749541
المناطق - الرياض

ارتفع سعر برميل النفط الخام خام القياس العالمي برنت اليوم بقيمة 65 سنتا أو بنسبة 1.0 % إلى 64.80 دولاراً أمريكياً وبرميل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 85 سنتا أو بما يعادل نسبة 1.5 % إلى 58.68 دولاراً أمريكياً.
ويعزى ذلك الارتفاع إلى ظهور بيانات تفيد بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع حيث انخفضت بمقدار 8.1 مليون برميلاً في الأسبوع الماضي .

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