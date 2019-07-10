احدث الأخبار

“الصندوق الصناعي” يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط
أبرز المواد
 المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات بنهاية الربع الثاني
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 المياه: تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد بنسبة 77% ونقترب من الـ 2 مليون
أبرز المواد
 فرنسا تفضح كذب مليشيات طرابلس بشأن “صواريخ جافلين”
أبرز المواد
 ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم
أبرز المواد
 أكبر لعبة مائية متنقلة بالعالم في موسم جدة
أبرز المواد
 تنفيذ أكثر 8800 زيارة منزلية بصحة نجران
صحة
 جامعة الملك سعود تعلن توافر وظائف أكاديمية للجنسين والتقديم الأحد المقبل
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يوقع 3 اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة 125 مليون جنيه مصري
أبرز المواد
“الصندوق الصناعي” يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي

“الصندوق الصناعي” يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي

أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

أبرز المواد
المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات بنهاية الربع الثاني

المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات بنهاية الربع الثاني

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين بالمدينة المنورة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين بالمدينة المنورة

أبرز المواد

“الصندوق الصناعي” يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي

“الصندوق الصناعي” يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي
http://almnatiq.net/?p=749544
المناطق - الرياض

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي مع إحدى المصانع الوطنية لملصقات التغليف.
وتستهدف الاتفاقية التي تبلغ قيمة تمويلها 10,700,000 ريال سعودي، تحديث وتطوير المصنع لإنتاج الملصقات المطبوعة ومواد التعبئة والتغليف المرنة المطبوعة.
ويوفر منتج “تمويل التحول الرقمي” العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات سريعة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
ومن متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج “تنافسية”، أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً.
يذكر أن الصندوق الصناعي أطلق تحت مظلة برنامج “تنافسية” منتج “تمويل التحول الرقمي” لتطوير خارطة طريق للتحول للجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عن طريق توظيف أحدث التقنيات لتطوير آليات العمل والرفع من كفاءة العمليات، ومنتج “تحسين كفاءة الطاقة” لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض تكلفة التشغيل.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد “تنافسية” لتحقيق تحول نوعي في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات بنهاية الربع الثاني

المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات بنهاية الربع الثاني
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين بالمدينة المنورة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكائين بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*