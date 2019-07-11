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“بلومبيرج”: أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا

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“بلومبيرج”: أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا

“بلومبيرج”: أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=749547
المناطق - الرياض

كشفت وكالة “بلومبيرج” أن تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، تسعى من خلال تدخلها في ليبيا إلى الاستفادة من عدد من “الامتيازات”، بداية من النفط مرورا بالغاز، وصولا إلى صفقات إعادة الأعمار.

وأوضح المصدر أن “أنقرة تخفي وراء تقاربها مع ميليشيات طرابلس وحلفائها السياسيين أطماعا اقتصادية بدأت تتكشف”.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن دعم نظام أنقرة لميليشيات طرابلس يهدف إلى الحصول على مشاريع إعادة إعمار في ليبيا.

وأضافت “تركيا ترغب في الاستفادة من صفقات إعادة إعمار في ليبيا تقدر بحوالي 18 مليار دولار”.

كما تسعى أنقرة أيضا من خلال دعم تلك الميليشيات إلى محاولة ضمان نصيب من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في بلد يتميز بكونه أحد أكبر احتياطات النفط في أفريقيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا في خطاب وجهه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وضع حد للتدخل التركي في الأراضي الليبية، معتبرا أن تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لليبيين، يعد تهديدا للأمن القومي الليبي والعربي.

كما سبق للجيش الوطني الليبي أن أكد أكثر من مرة ضبطه لأسلحة تركية تحاول إدخالها للمليشيات الإرهابية في طرابلس.

من جهتها، توعدت تركيا، خلال الأيام الماضية، بالدفاع عما وصفته بـ”مصالحها على الأراضي الليبية”، في حال تعرضها لأي تهديد.

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