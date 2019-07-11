احدث الأخبار

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود ويناقش “الخطة الإستراتيجية”
أبرز المواد
 بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي
أبرز المواد
 الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان
أبرز المواد
 مجموعة استثمارية عالمية: تركيا تتجه صوب “الانهيار الاقتصادي”
أبرز المواد
 بعد 200 عام.. العثور على رفات “أشهر” جنرالات نابليون
أبرز المواد
 يرتدي 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد
أبرز المواد
 واتساب 2019.. 8 تحديثات “طال انتظارها” قبل نهاية العام
أبرز المواد
 “بلومبيرج”: أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا
أبرز المواد
 6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”
أبرز المواد
 6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أبرز المواد
 القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 «تويتر» تشدد الرقابة على التغريدات المسيئة للأديان
أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود ويناقش “الخطة الإستراتيجية”

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود ويناقش “الخطة الإستراتيجية”

أبرز المواد
بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

أبرز المواد
الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان

الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان

أبرز المواد
مجموعة استثمارية عالمية: تركيا تتجه صوب “الانهيار الاقتصادي”

مجموعة استثمارية عالمية: تركيا تتجه صوب “الانهيار الاقتصادي”

أبرز المواد

يرتدي 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد

يرتدي 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد
http://almnatiq.net/?p=749549
المناطق - وكالات

طرائف المسافرين مع الوزن الزائد لا حدود لها، خصوصا إذا كانت سياسة شركات الطيران صارمة والوزن الزائد ليس بالكثير.

ولعل أبرز تلك الطرائف مؤخرا، ما أقدم عليه الاسكتلندي جون إيرفين عندما رفض طلب الموظفة في شركة طيران “إيزي جيت” بمطار نيس الفرنسي بدفع مبلغ إضافي نظير الوزن الزائد في أمتعته، أثناء عودته من فرنسا إلى اسكتلندا.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز” عن صحيفة “غولف نيوز”، وبينما كان إيرفين، وهو أصلا من مدينة غلاسكو، في مطار نيس، بلغت الزيادة في وزن أمتعته 8 كيلوغرامات.

ولكي يتجنب دفع رسوم الأمتعة الزائدة، سارع إيرفين إلى فتح حقائبه وارتدى 15 قميصا فوق بعضها البعض ليصل إلى الوزن المسموح به ،وذلك في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية، فيما كان ابنه جوش يصوره بواسطة هاتفه المحمول.

ونشر جوش، البالغ من العمر 17 عاما، صور وفيديو والده وهو يرتدي القمصان الخمسة عشر، مع تعليقات ضاحكة، مثل “والدي يتعرق”.. “إنه يغلي” مرفقة مع بسمات “سمايلي”.

وأوضح جوش أن موظفة المطار طلبت من والده أن يدفع رسوم الوزن الزائد فقال لها “انتظري وراقبي”، وسارع إلى فتح الحقيبة وارتداء القمصان، مضيفا أنه كاد يغشى عليه من الضحك.

ورغم أنه سمح له أخيرا بالعبور بعد أن وصل إلى الوزن المسموح به، إلا أن رجال الأمن أوقفوه معتقدين أنه يحاول تهريب شيء ما، وأخضعوه لتفتيش دقيق قبل أن يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها مسافر “طبقات ملابس إضافية” لتجنب دفع رسوم الأمتعة الزائدة.

ففي أبريل الماضي، تجنبت ناتالي وين دفع رسم إضافي قدره 65 جنيها إسترلينيا نظير 4 كيلوغرامات إضافية أثناء رحلة من مانشستر إلى فويرتيفنتورا بجزر الكناري على متن طائرة تابعة لشركة توماس كوك، بعدما ارتدت 7 فساتين، وزوجين من الأحذية، وزوجين من السراويل، وتنورة وسترة صوفية.

وفي الوقت نفسه، في العام الماضي، تخطى أحد ركاب طيران “رايان إير” سياسة أمتعة اليد المجانية بأسلوب مبتكر.

ولكي لا يدفع رسما قدره 6 جنيهات، بدل حقيبة يد ثانية، قرر لي سيمينو (30 عاما) تحويل معطف قديم إلى ما يشبه الحقيبة القابلة للارتداء، حيث أخاط العديد من الجيوب في المعطف القديم، بحيث يستوعب الكثير من المقتنيات وبالتالي يتجنب دفع رسم الحقيبة الثانية.

روابط ذات صلة

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود ويناقش “الخطة الإستراتيجية”

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود ويناقش “الخطة الإستراتيجية”
بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي
الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان

الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*