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بعد 200 عام.. العثور على رفات “أشهر” جنرالات نابليون

بعد 200 عام.. العثور على رفات “أشهر” جنرالات نابليون
http://almnatiq.net/?p=749550
المناطق - وكالات

يعتقد علماء آثار أنهم عثروا على رفات أحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين مدفوناً في مرآب أسفل قاعة رقص، وذلك بعد أكثر من 200 عام من وفاته متأثراً بإصابات، لحقت به في روسيا.

وتوفي الجنرال شارل إتيان جودا، المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس عن 44 عاماً يوم 22 أغسطس عام 1812، بعد إصابته بطلقة مدفع خلال غزو نابليون الفاشل لروسيا.

وكان نابليون يعرف جوداً شخصياً ويحترمه، وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى باريس، حيث وضع في كنيسة صغيرة في مقبرة بير لاشيز في العاصمة الفرنسية.

ويوجد تمثال نصفي لجوداً في قصر فرساي، كما يحمل شارع في باريس اسمه.

ويعتقد فريق من الأثريين الفرنسيين والروس أنهم اكتشفوا في السادس من يوليو ما يعتقد أنه رفات جودا المفقود، وذلك خلال تنقيب في مدينة سمولينسك، التي تبعد 400 كيلومتر غربي موسكو.

ويقول علماء الآثار إن الآثار الموجودة على الرفات الذي عثروا عليه في نعش تتوافق مع الإصابات التي تعرض لها جودا، وإنهم يعتقدون “بدرجة عالية من الاحتمال” أنهم عثروا على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

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