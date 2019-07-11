الجيش الليبي يشن غارات جوية على مسلحي غريان

المناطق - وكالات

شنت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم غارات جوية على مواقع المسلحين وسط مدينة غريان، ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الليبي قد أطلق منذ بداية الأسبوع الحالي عملية عسكرية كبيرة على مدينة غريان.