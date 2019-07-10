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أمانة الشرقية ترفع أكثر من 497 ألف طن نفايات وتنفذ أكثر من 12 ألف جولة في حاضرة الدمام

أمانة الشرقية ترفع أكثر من 497 ألف طن نفايات وتنفذ أكثر من 12 ألف جولة في حاضرة الدمام
http://almnatiq.net/?p=749572
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز المنجزات التي تحققت في خطة معالجة التشوه البصري و #تحسين_المشهد_الحضري خلال الربع الثاني من هذا العام 1440هـ، والتي تتضمن أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري في حاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الأمانة وضعت خطة متكاملة لإزالة التشوهات البصرية و تحسين المنظر العام من خلال حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والذي يعتبر أحد عناصر برنامج “جودة الحياة”.

وقال بأن كمية النفايات التي تم استقبالها ومعالجتها بالمدفن الصحي لحاضرة الدمام، والتي أشرفت عليها إدارة النظافة بوكالة الخدمات بلغت 497729 أربعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون طن، فيما بلغ عدد التصاريح الالكترونية الصادرة للشركات الخاصة بالنفايات لدخول المدفن الصحي خلال نفس الفترة 1909 تصريح، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية التي تم تنفيذها 12897 جولة، وعدد الحاويات التي تم صيانتها وتطهيرها 52798 حاوية، كما بلغت مساحة الشوارع والميادين العامة التي تم تنظيفها أكثر من 2189 كلم، وعدد دورات المياه العامة التي تم تنظيفها وصيانتها 129 دورة مياه موزعة على نطاق حاضرة الدمام.

ولفت ” الصفيان ” إلى أن وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة رصدت 178 مخالف للرمي العشوائي، وذلك بعد قيامهم برمي المخلفات في الأراضي الفضاء، فيما بلغ عدد البلاغات التي تم معالجتها خلال نفس الفترة 2494 بلاغ.

وأكد المتحدث الرسمي بأن الأمانة تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية وخلق بيئة نظيفة وصحية، فيما اعتبر أن هذه الأعمال دليل على أن الخطة التي تم وضعها والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، حققت نتائج إيجابية كبيرة، لافتا الى أن الخطة مستمرة والفرق الميدانية تعمل على تنفيذ جميع محاور الخطة بشكل كامل.

ودعا ” الصفيان ” كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون معها في منع كافة مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.

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