الجوف..  كلية الآداب تطلق برنامج ” تطوير مهارات اللغة الإنجليزية ” الصيفي

المناطق - الجوف

بدأت كلية الآداب بجامعة الجوف تنفيذ البرنامج الصيفي الموجه لمعلمي ومعلمات المنطقة لتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وهو برنامج سنوي أقرته الوزارة بهدف رفع كفاءات المعلمين من أجل تحسين مخرجات التعليم وتحقيق تطلعات المملكة الطموحة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 ونظرا للأثر الايجابي المتوقع من إتقان المعلمين في كافة التخصصات لمهارات التعليم.

البرنامج الذي ينظمه قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالتعاون مع عمادة السنة الأولى المشتركة، والمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي، يمتد لشهر كامل، يتعلم خلاله المشاركون مختلف مهارات اللغة الانجليزية والتي تساعدهم على تطوير قدراتهم في اللغة الانجليزية على أيدي مدربين ومدربات ذوي خبرة ومتحدثين أصليين للغة الانجليزية، كما تشترك في البرنامج أيضاً مجموعة من المعلمات، يتلقين تدريبهن في مجمع كليات البنات بسكاكا .