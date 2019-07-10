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“حساب المواطن”: إيداع 2.6 مليار ريال لمستفيدي الدفعة العشرين

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“حساب المواطن”: إيداع 2.6 مليار ريال لمستفيدي الدفعة العشرين

“حساب المواطن”: إيداع 2.6 مليار ريال لمستفيدي الدفعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=749592
المناطق - واس

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة العشرين لشهر يوليو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.4 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4

مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من

356 مليون ريال.

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالاً للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأكد القحطاني ضرورة الإفصاح عن كامل البيانات ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل، متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوَّهاً بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط www.ca.gov.sa،

مبيّناً أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

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