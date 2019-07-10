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وفد نقابي دولي رفيع المستوى يطّلع على أعمال المحكمة العماليّة بالرياض

وفد نقابي دولي رفيع المستوى يطّلع على أعمال المحكمة العماليّة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=749595
المناطق - واس

أشادت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمّاليّة شاران بورو بسير إجراءات العمل في المحكمة العمالية, وما تتضمنه من إجراءات للتيسير على المستفيدين, منوهة بالتحول الرقمي الذي تشهده المحكمة، قائلة: “سيكون لديكم أحد أكثر المحاكم عصرية بالعالم من خلال التطوير الذي تعملون عليه الآن”.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية للمحكمة العمالية في الرياض، التي قام بها رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، مع وفد من الأمانة العامة للاتحاد الدولي للنقابات العمّاليّة برئاسة الأمين العام للاتحاد والوفد المرافق.
واطّلع الوفد خلال جولته، على القاعات القضائية الرقميّة, ومكاتب خدمة المستفيدين, ومركز الترجمة الموحّد الذي يترجم لأكثر من 17 لغة عالمية, إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة, ومكتب الدراسات العمّالية المعني بتطوير العمل في المحاكم العماليّة, كما تعرّف الوفد على آليات العمل وإجراءات التقاضي في المحكمة العماليّة التي تتم من خلال مختلف المنصات الرقميّة للوزارة, وعلى أهم اختصاصات القضاء العمالي وانعكاس دوره على تحسين بيئة العمل من خلال تحقيق العدالة الناجزة والفصل الناجز في المنازعات العماليّة.
وناقش الوفد مع فريق عمل المحكمة -خلال جلسة عمل عقدت أثناء الزيارة- العديد من المحاور المتعلّقة بالعمّال وحقوقهم ودور المحكمة التوعوي حيال تعزيز الثقافة الحقوقيّة ورفع الوعي لأصحاب العمل والعمّال, كما تعرّف الوفد على الضمانات القانونية والعدليّة لحقوق العمّال, وعلى أحدث الخدمات الرقميّة في المحكمة المتمثلة في الضبط الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات, والصك الإلكتروني.

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