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“البيئة”: 1.5 مليون ريال غرامات مالية على منشآت ومشاريع بيطرية وعدد من الأفراد.
http://almnatiq.net/?p=749598
المناطق - الرياض

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 47 مخالفاً لأنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.511.000 ريال، وذلك خلال شهرَي مايو ويونيو من العام الحالي.
وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، إضافة إلى عدم تمكين فرق التقصي الوبائي البيطري التابعة للوزارة من سحب العينات من الثروة الحيوانية، وتوفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، ، وبيع حيوانات مريضة، وعدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بتلك المنشآت ، ومخالفات لنظام المستحضرات البيطرية تمت إحالتها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص.
وطالت العقوبات بعض ناقلي الحيوانات إلى منطقتي مكة المكرمة والمنافذ المقدسة لعدم تعاونهم مع فرق الحج البيطرية المسؤوله عن التأكد من سلامة الحيوانات المتجهه الى تلك المناطق، كما شملت العقوبات طبيباً بيطرياً استخدم مركبات محظورة لتغيير شكل الإبل.

وأشار الدويرج إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 27 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 6 مخالفات، ثم منطقتا القصيم وجازان بعدد 5 مخالفات لكل منهما، فمنطقة عسير بـ 3، وأخيراً مخالفة واحدة في المنطقة الشرقية.
وأشاد بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، داعياً ملاك المنشآت والقائمين عليها إلى التعاون معهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 ، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن بعض تلك المخالفات.

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