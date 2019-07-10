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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف

المنطقة الشرقية
أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني

أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني

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أمير مكة يستقبل القنصل الليبي لدى المملكة

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منطقة مكة المكرمة

أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني

أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني
http://almnatiq.net/?p=749632
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الامارة بجدة، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني أحمد الخطيب.
واستمع الأمير خالد الفيصل
خلال اللقاء إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والاستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشر.

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