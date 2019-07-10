أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الامارة بجدة، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني أحمد الخطيب.

واستمع الأمير خالد الفيصل

خلال اللقاء إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والاستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشر.