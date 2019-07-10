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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف

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أمير مكة يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني

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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام ديوان المراقبة المكلف
http://almnatiq.net/?p=749635
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف الأستاذ أحمد بن عبدالله الهاشم، بمناسبة تكليفه.

منوهاً سموه باهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- بتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتطوير أعمالها بما يحقق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الأداء للأجهزة الحكومية، وهو ما يلمسه الجميع من المنجزات التي حققها منسوبو الديوان في مختلف المناطق، مشيداً سموه بالخطوات التطويرية التي يسير عليها الديوان ضمن خطته الاستراتيجية، والتي تتوائم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030،، مشدداً سموه على أهمية التطوير المهني لمنسوبي الديوان، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تقليص الفجوة بين المتطلبات النظامية والممارسات المطبقة فعلياً، متمنياً سموه لفرع الديوان ومنسوبيه التوفيق.

من جهته عبر مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف الأستاذ أحمد الهاشم، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على كلماته التوجيهية، وحرصه على أن تكون الأجهزة الرقابية مشاركاً فاعلاً في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة، واهتمام سموه بأن يكون العمل التكاملي السمة البارزة في الأعمال الحكومية، من خلال توجيهاته الكريمة.

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