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بلدية القطيف توقف شركة استخدمت معدة مخالفة للمواصفات

بلدية القطيف توقف شركة استخدمت معدة مخالفة للمواصفات

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بلدية القطيف توقف شركة استخدمت معدة مخالفة للمواصفات

بلدية القطيف توقف شركة استخدمت معدة مخالفة للمواصفات
http://almnatiq.net/?p=749639
الدمام - المناطق

أوقفت بلدية القطيف اليوم ( الاربعاء ) إحدى الشركات المتعاقدة معها على سفلتة الشوارع في المحافظة على خلفية استخدام إحدى المعدات المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد رئيس بلدية القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي، أن الجهاز الاشرافي و الرقابي التابع للبلدية اكتشف استخدام إحدى المعدات المستخدمة في عملية السفلتة غير مطابقة للمواصفات، مشيرا الى أن الفريق اتخذ قرارا بإيقاف العمل بالمعدة المذكورة، نظرا للآثار المترتبة على العمل بتلك المعدة، لافتا الى أن البلدية حريصة على استخدام المعدات ذات المواصفات المنصوص عليها بالعقود للالتزام بمستوى الجودة في إنجاز العمل.

وذكر، أن البلدية لم تكتف بإيقاف العمل بالمعدة غير المطابقة للمواصفات، حيث ألزمت تلك الشركة بضرورة استبدال المعدة على الفور قبل مواصلة العمل، مؤكدا، أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الشركة من خلال تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية.

وقال أن البلدية بدأت خلال الفترة الماضية تنفيذ مشروع تأهيل و تجديد العديد من الطرق الرئيسيّة في المحافظة، حيث تمكنت من إعادة سفلتة شارع الرياض وشارع ابن النفيس ومدخل أم الساهك وبعض الشوارع الأخرى، لافتا الى إعادة تأهيل و تجديد الشوارع يأتي ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في بعض الطرق والشوارع في المحافظة.

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