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1560 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م في مستشفى الملك خالد بحفرالباطن

1560 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م في مستشفى الملك خالد بحفرالباطن

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1560 عملية جراحية خلال النصف الأول لعام 2019م في مستشفى الملك خالد بحفرالباطن

http://almnatiq.net/?p=749642
المناطق - حفر الباطن

أظهرت إحصائية مستشفى الملك خالد العام خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م أن قسم الاسعاف والطوارئ استقبل (99508) مراجع، و(57675) مراجع لقسم العيادات الخارجية، وتم إجراء (1560) عملية جراحية بين عمليات صغرى وكبرى وجراحة يوم واحد، فيما أجريت (7906) جلسة غسيل كلوي بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى.

كما بلغ عدد المنومين (3761) مريضًا خلال الفترة نفسها، مع تقديم (185930) وجبة غذائية، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة (262256) وصفة، بالإضافة إلى فحص (995571) عينة في قسم المختبر، في حين بلغ إجمالي جلسات العلاج الطبيعي (15931) وأجريت (743) زيارة للمرضى من خلال برنامج الطب المنزلي.

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