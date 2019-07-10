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اكتمال تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد وبنسبة 77% ونقترب من الـ 2 مليون

الموكلي: الانتهاء من تركيب مليوني عداد ذكي في كل المناطق بنهاية العام 2019

الموكلي: الانتهاء من تركيب مليوني عداد ذكي في كل المناطق بنهاية العام 2019
http://almnatiq.net/?p=749645
المناطق - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الشركة أكملت تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد ذكي لعملائها حتى منتصف العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة 77 في المئة من إجمالي مليوني عداد سيتم الانتهاء من تركيبها على مستوى المملكة بنهاية العام الجاري 2019.

وأوضح المهندس الموكلي أن نسبة تركيب هذه العدادات وصل إلى 100 في المئة في المدينة المنورة ومنطقة عسير ومحافظة الطائف، وبنسبة 99 في المئة في العاصمة الرياض، وبنسبة 82 في المئة في محافظة جدة، وكذلك منطقة الجوف بنسبة 94 في المئة، ومنطقتي القصيم والباحة بنسبة 90 في المئة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال بقية المناطق للوصول إلى نسبة 100 في المئة بنهاية هذا العام.

وقال المهندس الموكلي: نعمل حالياً على استكمال ربط هذه العدادات الذكية بمنظومة شبكة القراءة عن بعد المتمثلة في أبراج المجمعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة، موضحًا أن هذه المنظومة ستوفر قراءة الاستهلاك يوميًا دون تدخل بشري، وهو ما سيسهل التواصل مع العميل بشكل فعّال وتزويده بمعلومات عن نمط استهلاكه قبل إصدار الفواتير نهاية الشهر مما سيساعد العميل في اكتشاف سبب الاستهلاك والتعامل معه بشكل عاجل قبل صدور الفاتورة.

كما كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن اعتماد منصات فحص متطورة للعدادات الذكية في مناطق المملكة الـ 13، بالإضافة إلى تطوير 3 مختبرات مركزية حديثة لهذه العدادات في كل من الرياض وجدة والشرقية ضمن جهود الشركة المتواصل لدعم منظومتها التقنية.

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