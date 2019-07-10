ورشة عمل عن زراعة الاعضاء والاكتشاف المبكر للوفاة الدماغية بصحة بيشة

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دشن مدير الشئون الصحية بمحافظه بيشة سعيد جابر القحطاني وبحضور مدير عام المركز السعودي لزراعه الأعضاء الدكتور محمد عبدالرحمن الغنيم ورشة عمل بعنوان ” زراعة الاعضاء والاكتشاف المبكر للوفاة الدماغية ” بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء .

وجاءت الورشة لدعم برنامج زراعة الأعضاء والاكتشاف المبكر لحالات الوفاة الدماغية واستهدفت الأطباء والتمريض العاملين بالمنشئات الصحية في بيشة .

واشتمل برنامج الورشة على نظرة عامة على التبرع وزراعة الأعضاء والتأكد من موت خلايا المخ اكلينيكياً وعوامل الخطورة لأعضاء المتوفى المتبرع وكيفية عمل منسق البرنامج مع أهل المتوفى بالإضافة إلى طرق الحفاظ على الأعضاء أثناء الموت الإكلينيكي والحفاظ عليها من الأمراض المعدية وكيفية تقييم واختيار المتبرع المتوفى .