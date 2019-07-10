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الشركات الزراعية تستعد للمشاركة بمهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف

الشركات الزراعية تستعد للمشاركة بمهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف

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الشركات الزراعية تستعد للمشاركة بمهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف

الشركات الزراعية تستعد للمشاركة بمهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف
http://almnatiq.net/?p=749651
المناطق - الجوف

رحّبت شركات بسيطا الزراعية بالجوف بالمشاركة بمهرجان الفاكهه بمحافظة طبرجل بالجوف والذي سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الهجري الجاري 1440 بعد موافقة سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، وعبر مسؤولي هذه الشركات عن سعادتهم بإقامة مهرجان يُعني بمنتجات الفاكهة بالمنطقة نظراً لما تتمتع به منطقة الجوف من مقومات فريدة لزراعة عدد كبير من منتجات الفاكهة .
وجاءت موافقة الشركات بالمشاركة وتحديد نوعها بعد إجتماع فريق مشكّل من اللجان العاملة بمهرجان الفاكهة بطبرجل انطلق صباح أمس لعدد من شركات بسيطا الزراعية بالجوف والتقى بمسئولي الشركات ؛ كشركة الجوف الزراعية ويمثلها المهندس سرحان السبيعي والمهندس محمد حميدان الشراري وشركة الوطنية الزراعية ويمثلها المهندس إبراهيم أبو عباة والمهندس عبدالله البطاينه وشركة نادك الزراعية ويمثلها المهندس عادل العتيبي ، كما سيتابع الفريق زياراته لباقي الشركات والمؤسسات الزراعية بمنطقة الجوف .

ودعا الفريق المكوّن من سلمان الدعيجاء الرئيس التنفيذي للمهرجان ومساعد الشراري رئيس اللجنة الاعلامية والتسويق وخلف اللحاوي مدير مكتب محافظ طبرجل هذه الشركات لعرض منتجاتهم من الفاكهة لتحقيق عوائد اقتصادية عالية مـن خلال زيادة الجذب السـياحي وزيـادة التسـويق الزراعـي للمنطقة .
وكذلك لتحقيق أحد أهم أهداف المهرجان بمشـاركة المجتمـع الزراعـي فـي منطقـة الجـوف في الأنشـطة السـياحية وتحقيق الفائـدة الاقتصاديـة وفتـح نافـذه تسـويقية تناسـب أسـلوب العصـر.

يذكر أن تسجيل المزارعين والشركات بالمهرجان مازال مستمر في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بطبرجل والذي ينتهي يوم الخميس ١١ يوليو 2019 م .

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