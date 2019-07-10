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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8905.57 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8905.57 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8905.57 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8905.57 نقطة
http://almnatiq.net/?p=749658
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8905.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وأنابيب السعودية، وسدافكو، واللجين، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاعر ريت, وسلامة, والبحري، والدريس، وثمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77% و 2.80% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي, وسابك, والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3874.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 925 صفقة.

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