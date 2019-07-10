نائب أمير مكة يتففد مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم الإربعاء مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكان في استقبال سموه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وسعادة مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولين الهيئة العامة للطيران المدني ومسؤولين الجهات العاملة بالمطار، واطلع سموه على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

وبدأت جولة سموه من صالة مبادرة “طريق مكة” بمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، حيث اطلع سموه على سير العمل في الصالة وما تقدمه من تسهيلات تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرّمة أكثر راحة ويسر، كما اطلع سموه على مواقع الجهات الحكومية التي تعمل على استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت الجولة منصات الجوازات الجديدة ومواقع الخدمات في المجمع.

عقب ذلك توجه سموه إلى المنطقة المركزية، حيث اطلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية القدوم، وشاهد عرضا للشاشات الإرشادية والمعلومات، واستمع إلى شرح عن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتأتي جولة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، في إطار حرص سموه واهتمامه بالوقوف عن كثب والاطلاع على استعداد الجهات العاملة بالمطار بما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في المطار في مثل هذا الموسم من كل عام من تنسيق واهتمام ورعاية للقادمين لأداء هذه الشعيرة.

يشار إلى ان مجمع صالات الحج والعمرة الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 230الف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع ومنطقة العامة (البلازا) في استقبال رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم ، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر يوجد بها (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصة للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة، كما يتوفر بالمجمع (100) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد.

كما يتوفر بالمجمع 40 مصلى في منطقة البلازا إضافة إلى المصلى الرئيسي الذي يستوعب 5 الاف مصلي. ويوجد في المجمع مستوصف مجهز بالكامل وثلاث فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 48 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى48 ألف راكب ايضاً.

