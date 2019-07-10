واشنطن: سلوك إيران يعمق عزلتها ويزد المخاطر التي تواجهها

قال البيان الأميركي في اجتماع وكالة الطاقة الذرية، الأربعاء، إن سلوك النظام الإيراني يعمق عزلته الدولية، مشددا مرة أخرى على استعداد واشنطن لعقد مباحثات مع طهران.

وجاء في البيان الأميركي لمجلس وكالة الطاقة الذرية، عقب عقد اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء، أن “سلوك النظام الإيراني يعمق عزلته الدولية ويزيد المخاطر التي تواجهه”.

وتابع: “توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي”، مضيفا أن محاولات الابتزاز الإيرانية لن تجدي في تخفيف العقوبات عن طهران.

وأوضح البيان أن واشنطن مستعدة للمحادثات مع إيران من دون شروط مسبقة مع إمكانية العودة لعلاقات طبيعية.

وعقد مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، اجتماعا خاصا بناء على طلب واشنطن، بهدف بحث البرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، كما كشفت زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتقول إيران إنها ترد على عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة عليها، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إيران إلى “وقف” كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

ووقع الاتفاق النووي في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.