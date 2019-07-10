العملاق الغازي يصل أقرب نقطة إلى الأرض ويزين سماءها الليلة

المناطق - وكالات

يتابع عشاق الأحداث الفلكية والعلماء ظاهرة “المقابلة” المثيرة، ليلة الأربعاء 10 يوليو، حيث سيكون كوكب زحل مقابل كوكبنا ما يعني أنه سيكون مشرقا مرئيا للعين المجردة.

وتعني “المقابلة” أن الكوكب سيكون في أقرب موقع ممكن له من الأرض، وهذا ما سيمنح سكان الأرض أفضل مشاهدة للعملاق الغازي وعدد من أقماره، وفقا لوكالة “ناسا”.

وفي حال كنت تتابع هذه الظاهرة باستخدام تلسكوب مناسب، فإنه سيكون بإمكانك رؤية حلقات زحل المثيرة، طوال الليل.

أما بالنسبة للعين المجردة، فسيبدو الكوكب كنجمة ساطعة ترتفع من الجنوب الشرقي عند غروب الشمس وتنتقل ببطء عبر السماء قبل أن تغيب في الجنوب الغربي، وسيتوقف ظهورها عند الفجر.

وخلال ظاهرة “المقابلة”، سيكون زحل والأرض والشمس في خط مستقيم، مع وجود الأرض في الوسط.

وسيتحرك كوكب زحل نحو نصف الكرة الشمالي في هذه الظاهرة، وسوف تميل حلقاته المميزة بزاوية 24 درجة، وهو ما يقارب أقصى ميل لها، ما يعني إمكانية رؤيتها بصورة واضحة باستخدام التلسكوبات، حتى الصغيرة منها ذات التكبير 25x.