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أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر خلال شهر بالرياض

أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر خلال شهر بالرياض
http://almnatiq.net/?p=749690
المناطق - الرياض

أوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد / محمد بن نايف الهباس أن جوازات منطقة الرياض عملت على إنجاز أكثر من
52 الف (52.000) عمليه إصدار وتجديد جواز السفر السعودي خلال الفترة من 7/10/1440 وحتى 7/11/1440.

وأضاف الهباس بقوله : تنوعت الخدمات المقدمة فيما يخص المواطنين السعوديين ما بين إصدار وتجديد جواز السفر عادي، وإصدار وتجديد جواز السفر من منصة نظام أبشر،
إضافة إلى أنه تم انجاز جميع المعاملات التي تم استقبالها ، في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الضوابط الامنية

وبين الهباس أن اعداد المراجعين الذين تقدموا لإدارة جوازات الرياض خلال هذا الأسبوع فاقت المؤشرات المعتاده للمراجعين ويلاحظ ذلك من خلال ارقام العمليات المنفذة .
كما اشار ان جوازات منطقة الرياض سجلت اعلي معدل للعمليات عن الاشهر السابقه للعام الحالي ١٤٤٠ .

وأكد أن جوازات منطقة الرياض استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر خطة العمل المنظمة مسبقا لأجازة الصيف التي نأمل من خلالها تحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة وذلك بإشراف ومتابعة شخصية من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى التي تهدف إلى تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف الى ضرورة استفادة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل من منصة خدمات الجوازات الالكترونيه بأنظمتها
( أبشر – أبشر أعمال – مقيم ) .

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