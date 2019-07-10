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يحقق توجهات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع لا نقدي

” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين

” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين
http://almnatiq.net/?p=749694
  المناطق_علي العميري
عندما طرحت شبكة الدفع السعودية (SPAN   بطاقة مدى التي تربط أجهزة الصرف الآلي (ATM)ونقاط البيع (POS) في جميع أنحاء المملكة وحتى على المستوى الإقليمي والدولي توجس الناس من التعامل بها كأي فكرة جديدة يتم طرحها سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي ولكن بعد تجربتها اتضحت هويتها وفوائدها.
وبحسب رأي رجل الأعمال السعودي ماضي بن فهد الطلق الذي كان من أوائل التجار في محافظة تيماء ومنطقة تبوك الذين فعلوا نظام الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة مدى،  أكد أن البطاقة تتميز بسهولة الاستخدام وبنفس كفاءة بطاقات الدفع السابقة مع الأخذ بالاعتبار أنها أكثر أمانا من سابقتها.
وأضاف الطلق ” تتميز هذه الخدمة بعدة ميزات أسهمت في تنشيط عمليات البيع والشراء واستخدام نقاط البيع بدلاً من حمل مبالغ كبيرة أو الاضطرار للذهاب إلى أجهزة الصرف الآلي للسحب، ولفت أنه سارع إلى تفعيل أجهزة نقاط البيع “مدى” داخل محطات الوقود  وإتاحة استخدامها في محافظة تيماء إسهاما في تحسين خدمات الدفع الآلي والتيسير على المستهلكين في تعاملاتهم مع الاحتياجات اليومية، ويحقق توفير هذه الخدمة ما تسعى إليه الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة  2030 ومن ابرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
يذكر أنه وبدءأ من يوم الأحد القادم ستبدأ الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع “مدى” داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها، فيما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.
وسيرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي، فيمتا سيكون دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.

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