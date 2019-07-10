احدث الأخبار

ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا
أبرز المواد
 ” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين
أبرز المواد
 حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده
أبرز المواد
 “الصادرات السعودية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع “سابك”
أبرز المواد
 أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز السفر خلال شهر بالرياض
منطقة الرياض
 العملاق الغازي يصل أقرب نقطة إلى الأرض ويزين سماءها الليلة
أبرز المواد
 واشنطن: سلوك إيران يعمق عزلتها ويزد المخاطر التي تواجهها
أبرز المواد
 “مؤشر البؤس” يتفاقم في إيران مع تهاوي اقتصادها
أبرز المواد
 “سكني” يسلّم 2347 أرضاً مجانيةً للمواطنين خلال شهر “يونيو”
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تدعو الحجاج لأداء فريضتهم والابتعاد عن رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية
أبرز المواد
 الشورى يُطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها لضبط سوق الألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يتففد مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
منطقة مكة المكرمة
ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا

ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا

أبرز المواد
” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين

” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين

أبرز المواد
حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده

حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده

أبرز المواد
“الصادرات السعودية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع “سابك”

“الصادرات السعودية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع “سابك”

أبرز المواد

ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا

ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا
http://almnatiq.net/?p=749702
المناطق_وكالات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة العقوبات على إيران “قريبا”، في أحدث تهديداته لطهران.

وزعم ترامب أيضا في تغريدة إن إيران تخصب سرًا اليورانيوم، دون أن يقدم  دليلًا على ذلك.

وأضاف الرئيس في التغريدة: “إيران تقوم بالتخصيب سرا في انتهاك تام للاتفاق الذي وضعه جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) وإدارة أوباما والذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار. وتذكروا أن هذا الاتفاق ستنقضي مدته في خلال سنوات قليلة. وقريبا سوف يتم زيادة العقوبات بشكل كبير”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، وفرضت عقوبات شديدة استهدفت قطاعات من بينها النفط والبتروكيماويات.

وردًا على ذلك، أعلنت إيران مؤخرًا تقليص بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان قد تم ابرامه عام 2015مع الصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

روابط ذات صلة

” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين

” الطلق ” توفير خدمة مدى بمحطات الوقود تيسير على المستهلكين
حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده

حماس: نحاول استعادة علاقتنا مع نظام بشار.. وكان يفترض أن لا نقف ضده
“الصادرات السعودية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع “سابك”

“الصادرات السعودية” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع “سابك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*