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منظمة حقوقية تدعو الحوثيين لوقف أحكام الإعدام الجماعية في اليمن

منظمة حقوقية تدعو الحوثيين لوقف أحكام الإعدام الجماعية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=749707
المناطق_الرياض

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية، في بيان اليوم (الأربعاء)، أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطناً يمنياً من المعارضين لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها، أن تلك الأحكام تعسفية ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المتمردين الحوثيين لإلغاء تلك الأحكام، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى كافة، والالتزام بالتفاهمات التي تمت مؤخراً للتخفيف من حدة النزاع في اليمن، كما وصفت تلك الأحكام بأنها باطلة وتشكل جرائم قتل عمد خارج إطار القانون، في حالة تنفيذها

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