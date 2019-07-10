هيرفي رونار يقترب من الأخضر

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أصبح المدرب الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني لـ المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قريبًا من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

وذكر الحساب الرسمي للقناة الرياضية المغربية عبر تويتر أن استقالة المدرب هيرفي رونار من منصبه كمدير فني للمنتخب المغربي أصبحت وشيكة، مما يعني اقترابه خطوة كبيرة من تدريب المنتخب السعودي

جدير بالذكر أن تقارير صحافية، أشارت إلى اهتمام كبير من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع هيرفي رونار والذي سبق له الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا كمدرب مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار في عامي 2012 و2015 على الترتيب

وكان المنتخب المغربي ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ثمن النهائي وذلك بالسقوط في ركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب بنين يوم الجمعة الماضية

ويُذكر أن هيرفي رونار تولى تدريب منتخب المغرب منذ عام 2016، وتأهل مع أسود الأطلس إلى مونديال روسيا 2018، حيث ودّع منتخب المغرب البطولة من الدور الأول في ذلك الوقت