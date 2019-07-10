سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الفرنسي لدى المملكة ..

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم , سعادة القنصل الفرنسي بجدة مصطفى مهراج والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو نائب أمير جازان بالقنصل الفرنسي ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين.

كما اطلع سمو نائب أمير جازان على جهود الفريق السعودي الفرنسي المشترك للمسح والتنقيب عن الاثار في عدد من المواقع بجزيرة فرسان مثمنا عمل الفريق .

من جانبه أعرب القنصل الفرنسي مصطفى مهراج عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان، مشيداً بما شاهده في منطقة جازان من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.