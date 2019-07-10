نزع 795 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م

نزع 795 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م

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نزع 795 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م

نزع 795 لغمًا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م
http://almnatiq.net/?p=749731
المناطق_الرياض

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م، من انتزاع 795 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و267 لغمًا مضادة للدبابات و 513 ذخيرة غير متفجرة و 10 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,910 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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