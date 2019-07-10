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ألمانيا: أردوغان بات أضعف من أي وقت مضى

ألمانيا: أردوغان بات أضعف من أي وقت مضى
http://almnatiq.net/?p=749747
المناطق_وكالات

قال تقرير للتلفزيون الألماني، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يكن يتخيل أنه بعد عام واحد من توطيد سلطته كرئيس للبلاد، سيواجه أزمة كبيرة، ويعاني ضعفا لم يعانِه من قبل، وتتآكل سلطته، ويتشقق حزبه.

وذكر تقرير القناة الألمانية: “أن النظام الرئاسي الذي تبنته تركيا قبل عام منح الكثير من السلطات لأردوغان، لكنه الآن يواجه أزمة كبيرة”.

وأوضحت أن “سلطة أردوغان تتآكل، وبات أضعف من أي وقت مضى، وحزبه يتشقق”.

ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد في ٢٠١٨، وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي باتت السلطات كافة بيد أردوغان حيث له الحق في اتخاذ كل القرارات بشكل منفرد، فهو الرئيس ورئيس الحكومة، ورئيس حزب العدالة والتنمية وقائد الجيش.

وفي عام واحد، أصدر الرئيس التركي ٦ آلاف أمر وقرار وقانون تنفيذي بموجب سلطاته كرئيس للبلاد.

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