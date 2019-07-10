إقبال جماهيري كبير على حفل محمد عبده وأنغام في الباحة

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شهد حفل المطرب محمد عبده والمطربة المصرية أنغام، مساء اليوم، إقبالا جماهريا كثيفا على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، صورا من استعدادات الحفل والإقبال الكثيف معلقا: “محمد عبده وانغام في الباحة”.