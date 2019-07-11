المملكة تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن.. تفعيل مبادرة “طريق مكة”.. واستعدادات مكثفة لتنظيم موسم حج مُبهر

المناطق.. إسلام داوود

على قدم وساق تجري المملكة استعدادات واسعة من أجل إتمام إجراءات استقبال وخدمة ضيوف الرحمن، قبيل انطلاق موسم الحج.

وكثفت الجهات الحكومية والخاصة العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ، استعداداتها إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل التسهيلات ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن المملكة في كامل استعدادها للعمل على إنجاح موسم حج هذا العام ليتواصل مع النجاحات السابقة التي شهدتها الأعوام الماضية، مشيراً إلى تدشين خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامي لتيسير وصول الحاج والمعتمر والزائر إلى الحرمين الشريفين وتسهيل جميع مراحل رحلته من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات، والعمل على تقديم الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن”

وتجري وزارة الحج والعمرة استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي سينعم بها ضيوف الرحمن هذا العام، وتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنية بشكل موسع، وتشجيع وتحفيز المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها بالارتقاء بأدائها وتقديم خدماتها بمعايير عالمية.

ودشنت المملكة عدة مشروعات كثيرة لتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، والمتناغمة مع رؤية 2030 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليؤدوا مناسكهم في راحة ويسر وسهولة

بدورها، أنهت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

واستقبل مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ.

تأهب صحي:

وكثّفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام ١٤٤٠هـ؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتضمنت الاستعدادات تجهيز المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع وعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء والتي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح.

وأوضحت “الصحة” أنه تم أيضًا تنفيذ عدد من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الحرارة وآلية علاجها وطرق نقلها.

طريق مكة:

سعت المملكة من خلال استحداث مبادرة “طريق مكة” للعام الثاني، لإتاحة الفرصة أمام ضيوف الرحمن للوصول إلى الديار المقدسة بكل سهولة ويسر.

وتقدم “طريق مكة” خدماتها للحجاج المستفيدين للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات برنامج “خدمة ضيوف الرحمن” الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية، في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.

حجاج الداخل:

وفي السياق ذاته انطلقت مع بداية شهر ذي القعدة، المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصّصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار.

وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علماً أنه حتى يتمكّن زائر البوابة من إتمام الحجز، فإنه غير مُلزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9 /1440 هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكّد من أحقيته للحج، ومن ثم يُتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيراً ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.