احدث الأخبار

6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”
أبرز المواد
 6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أبرز المواد
 القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 «تويتر» تشدد الرقابة على التغريدات المسيئة للأديان
أبرز المواد
 إزالة الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية بـ “ساحل عسير” (صور)
أبرز المواد
 المملكة تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن.. تفعيل مبادرة “طريق مكة”.. واستعدادات مكثفة لتنظيم موسم حج مُبهر
أبرز المواد
 محبو “ببجي” يردون على المطالبين بحظرها بهاشتاج آخر
أبرز المواد
 الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 إقبال جماهيري كبير على حفل محمد عبده وأنغام في الباحة
أبرز المواد
 ترقبوا خسوفا جزئيا للقمر بالمملكة في هذا الموعد
أبرز المواد
 تقرير يفجر مفاجأة ..اللاعب المصري محمد صلاح من أصول يمنية
أبرز المواد
 ألمانيا: أردوغان بات أضعف من أي وقت مضى
أبرز المواد
6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”

6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”

أبرز المواد
6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أبرز المواد
القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية

القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية

أبرز المواد
«تويتر» تشدد الرقابة على التغريدات المسيئة للأديان

«تويتر» تشدد الرقابة على التغريدات المسيئة للأديان

أبرز المواد

إزالة الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية بـ “ساحل عسير” (صور)

إزالة الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية بـ “ساحل عسير” (صور)
http://almnatiq.net/?p=749771
المناطق - الحريضه

قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير بحملة ميدانية لإزالة الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها والتي تواجدت بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

من جهته أكد رئيس بلدية الساحل الأستاذ” علي بن سعيد آل جلبان” أن البلدية قد سخرت كافة طاقاتها البشرية والآلية للقيام بعمليات إزالة تلك الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية والفرعية .

وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان سلامة قائدي المركبات التي تمر من خلال تلك الطرق ،إضافة إلى أنها ضمن خطة البلدية للاهتمام بالطرق ،فضلاً عن إزالة التشوه البصري الذي يسببه تراكم تلك الأتربة.

واختتم “آل جلبان” بالتأكيد على أن البلدية مستمرة في عمليات إزالة أي معوقات للسير وما يتسبب في تشويه المنظر العام على الطرق الداخلة ضمن خدمات بلدية الساحل.

روابط ذات صلة

6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”

6 أغذية تسرع ظهور “حب الشباب”
6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

6 أسباب طبية تفسر سبب الرجفة التي تعاني منها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية

القصبي يناقش خطة تطبيق نظام التجارة الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*