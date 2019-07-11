بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

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بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي

بطولة أمم أفريقيا.. نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف النهائي
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تغلب المنتخب النيجيري على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على إستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ 16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر.
جاءت أهداف المباراة لنيجيريا في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب سامويل تشوكويز لتتعادل جنوب أفريقيا في الدقيقة 71 عن طريق لاعبها بونجاني زونجو ثم تعود نيجيريا وتحسم اللقاء في الدقيقة 89 بهدف ثان للاعبها وليام تروست إيكونج.
وبهذه النتيجة تتأهل نيجيريا إلى الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار التي تقام غدًا على إستاد السويس الجديد.

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